В Челябинской области туристам без путевок и пропусков запретили отдыхать на Тургояке
В Челябинской области к организованным местам отдыха на Тургояке допускают только туристов с путевками и пропусками, сообщили Накануне.RU в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Миасса.
Из-за высокой рекреационной нагрузки на озеро организовано четыре специальных поста. Ежедневно ведется патрулирование акватории водоема. Разведение костров на побережье запрещено.
В Миассе действует особый противопожарный режим. Южноуральцам запрещено посещать леса, сжигать мусор и траву, разводить костры. Нарушителям грозят штрафы.