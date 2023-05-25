25 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Опрос: 83% жителей Екатеринбурга выступили против рабочей "шестидневки"

Подавляющее большинство опрошенных жителей Екатеринбурга выступили против 6-дневной рабочей недели. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.
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Недавно Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" внесла главе Минтруда предложение ввести в стране рабочую "шестидневку". По мнению авторов, это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций.

В опросе приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения Екатеринбурга. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), абсолютное большинство опрошенных екатеринбуржцев (83%) не поддерживает инициативу ассоциации предпринимателей. В числе их аргументов – несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству. Уральцы считают, что нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда.

Только 11% опрошенных одобряют введение "шестидневки". В качестве причины они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности.

Напомним, ранее 33% жителей Екатеринбурга признались, что не накопили денег на отпуск.

Теги: неделя, работа, опрос, Екатеринбург


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Ранее 22.05.2023 05:04 Мск Министра труда попросили ввести шестидневную рабочую неделю
Ранее 30.03.2023 09:53 Мск Всего 16% россиян высказались против работы в пятницу до обеда

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