25 Мая 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре депутаты-оппозиционеры отказались выделять средства из депутатских фондов на помощь бойцам СВО

Депутаты окружной думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отказались отдавать деньги депутатских фондов на нужды участников специальной военной операции, сообщили Накануне.RU источники в окружном парламенте.

С предложением передать средства на покупку амуниции и вещей первой необходимости из депутатского фонда предложили депутаты от "Единой России", однако коммунисты Алексей Савинцев, Александр Глотов и Василий Жуков, а также депутат от ЛДПР Михаил Селюков не поддержали инициативу. Оппозиционеры заявили о намерении потратить деньги фонда по своему усмотрению, в частности на оказание помощи образовательным учреждениям.

Эксперты отмечают, что такая позиция оппозиционеров расходится с медийной активностью парламентариев, которые регулярно публикуют в соцсетях посты о поддержке спецоперации и передаче гуманитарной помощи. К примеру, первый секретарь окружного комитета КПРФ Югры Алексей Савинцев выезжал с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции и активно освещал визит в СМИ, а потом и вовсе предоставил журналистам видео, на котором он якобы участвует в перестрелке. Эксперты в сфере военного дела посчитали, что кадры могли быть постановочными.

Политолог Борис Григорьев отметил, что избиратели не оценят такой поступок оппозиции по вопросу формирования фондов поддержки СВО, и депутаты совершают явную ошибку.

"Для партий и самих депутатов, отказавшихся от инициативы, это репетиционный ущерб. Избиратели точно не оценят такой поступок. Сегодня вопрос помощи бойцам – это вопрос консолидации общества. Если уж в этом депутаты не смогли договориться, то, как они будут в будущем обсуждать другие вещи?" – отметил Борис Григорьев.

Дума ХМАО зал заседаний(2019)|Фото: Дума ХМАО

Политолог Олег Мазур отметил, что патриотизм не должен носить "пиаровский" характер.

"Масса моих знакомых депутатов самых разных уровней: от муниципального до госдумовского и заксобраний регионов за свои деньги, иногда последние, на своих машинах возят гуманитарную помощь на Донбасс, рискуя жизнью и разбивая в хлам свои машины. Считаю, что патриотизм должен носить конкретный характер: не пиаровский и быть полезен как семьям людей, которые находятся на передовой, так и жителям Донбасса и военнослужащим. Депутатские фонды – интересная, хорошая практика Югры. Хотелось бы, чтобы средства шли на конкретные, полезные дела, с учетом современности. Выделять внепланово часть средств депутатских фондов для поддержки военнослужащих и их семей крайне необходимо", – отметил политолог.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что политически решение оппозиционеров ошибочно и не может не сказаться на их поддержке со стороны как окружных властей, так и электората. Следовательно, шансы на последующее их переизбрание значительно снижаются, как и в целом на продолжение политической карьеры. Это касается и коммунистов, и либерал-демократа, федеральное руководство которых во всем поддерживают СВО, и не только на словах во время пиар-акций.

Теги: оппозиция, депутаты, депутатские фонды, оппозиция, средства, единая россия


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