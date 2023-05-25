25 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: преесс-служба президента России

Китай поддерживает Европу в поиске первопричин украинского кризиса – МИД КНР

Спецпредставитель МИД КНР по делам Евразии Ли Хуэй, возглавивший миротворческую миссию Китая, в пятницу прибудет в Москву. Так он завершит турне по странам, "заинтересованным в разрешении российско-украинского конфликта".

За время переговоров никаких содержательных заявлений Ли Хуэй не сделал и о достигнутых успехах не сообщал.

Накануне Ли Хуэй был в Германии, по итогам встречи с представителем немецкого МИДа Андреасом Михаэлисом китайский дипломат заявил, что всем сторонам конфликта надо "начать с самих себя и создать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров".

"Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы начать с первопричин кризиса, искать решения как для симптомов, так и для первопричин и прилагать усилия для обеспечения долгосрочной стабильности на европейском континенте", - заявил Ли Хуэй.

Теги: китай, ли хуэй, конфликт, переговоры


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