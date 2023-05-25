В Челябинске могут запретить ездить на самокатах и велосипедах по Кировке и набережной

В Челябинске могут запретить движение на самокатах и велосипедах по пешеходной части улицы Кирова и набережной реки Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Соответствующий вопрос по поручению главы города Натальи Котовой будет рассматриваться на ближайшем заседании Комиссии по безопасности дорожного движения при городской администрации. В мэрию стало поступать большое количество жалоб от горожан на самокатчиков и велосипедистов, которые передвигаются по пешеходным зонам, создавая угрозу пешеходам.

В связи с этим в городе хотят полностью запретить передвижение по Кировке и набережной на участках от Красной до Кирова и от Кирова до Свободы. Для этого специалисты сверятся с действующим законодательством.