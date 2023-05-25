NYT: США допускают, что атаку на Кремль устроили спецслужбы Украины

Власти США полагают, что атаку беспилотников на Кремль в мае устроила одна из спецслужб Украины, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Первоначально в Вашингтоне допускали, что эту операцию "провела сама Россия", чтобы получить предлог для эскалации конфликта. Однако от этой версии отказались, перехватив беседу российских чиновников, которые "казались удивленными и обвиняли Украину".

При этом отмечается, что у властей США нет информации, был ли украинский президент Владимир Зеленский осведомлен об атаке.

Ранее Белый дом заявил, что США непричастны к атакам дронов на Кремль и не имеют данных о том, кто стоял за ними. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без участия США. Он назвал смехотворными попытки Киева и Вашингтона "откреститься от атаки".

Напомним, в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Два беспилотника действиями военных были выведены из строя.