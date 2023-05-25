В Калуге школьников незаконно регистрируют на "Госуслугах", родители возмущены

В ряде школ Калуги произошли случаи незаконной регистрации детей на "Госуслугах", что вызвало возмущение родителей.

Как сообщается на странице областного правительства в соцсети "ВКонтакте", в стране идет онлайн-голосование за локации, которые начнут благоустраивать в следующем году. Оно проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". О школах ничего не говорится.

Однако в комментариях родители сообщили, что прямо на урок пришли посторонние люди и стали вводить данные детей в электронный сервис под предлогом "голосования за благоустройство". Как отметила Галина, на телефон ее дочери пришел код, который потребовали сообщить и куда-то внесли. То же самое сообщила Светлана. Детей аналогичным путем зарегистрировали на "Госуслугах" силами администрации школы. Причем детям еще нет 14 лет. Родителей никто не предупреждал.

Министерство образования Калужской области ответило, что волонтерами являются старшие школьники, а все это "часть патриотического воспитания". Участвовать могут школьники старше 14 лет. Но родители отметили, что заставили голосовать и тех, кто младше.

"Вчера привлекли к голосованию шестиклассников (13 лет). За то, что сын позвонил мне и спросил, надо ли ему голосовать, и получил отрицательный ответ, классный руководитель унизила его при всем классе, сказав, что он человек, не имеющий своего мнения, раз советуется с родителями", - написала Надежда.

"Какое патриотическое воспитание через незаконную регистрацию на ГУ может быть на уроке физики?" - возмущается Галина.

Как подчеркивает "Родительское движение. Калужская область", нарушены ряд законов, Семейный кодекс и Конституция. Происходит незаконный сбор персональных данных детей.

"И не надо нам писать "назовите номер школы". Эти беззакония творят повсеместно, в разных городах нашей области", - заявили в родительском движении.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов рекомендует родителям обращаться в прокуратуру.

"Директорам школ скажу так: хотите получить иски - продолжайте в том же духе! Человек с судимостью не может работать в школе. А тут - целый букет прямых нарушений", - написал Богданов.