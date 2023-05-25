Парк им. Энгельса в Екатеринбурге закрыли для благоустройства

Сегодня парк им. Фридриха Энгельса в Октябрьском районе Екатеринбурга закрыли для дальнейшего благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. Работы также стартуют сегодня. В это время жителям и гостям уральской столицы запрещено посещать зеленую зону.

Напомним, парк Энгельса не мог соперничать в голосовании на благоустройство с Академическим и Уралмашем, потому было решено благоустроить территорию за счет внебюджетных средств: оборудовать детскую площадку, пешеходные дорожки, смонтировать освещение и систему ливневой канализации, а также демонтировать 20 аварийных деревьев и посадить около тысячи новых растений.

"Я очень рад, что в парке начинаются работы по благоустройству. Последний ремонт здесь был в 2008 году, и за это время инфраструктура сада пришла в плачевное состояние. И, конечно, очевиден результат реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". С одной стороны, жители Октябрьского района много лет борются за участие парка Энгельса в проекте, а с другой – не могут конкурировать с такими плотно населенными районами как Академический и Уралмаш. Однако для парка Энгельса нашелся другой выход – за счет своего участие в ФКГС он привлек внимание меценатов, и теперь здесь будет сделана долгожданная реконструкция", – заявил куратор парка, секретарь Октябрьского местного отделения партии "Единая Россия" по городу Екатеринбургу Александр Сизиков.

Ранее Накануне.RU рассказывало, что именно хотят изменить в парке и как он будет выглядеть после благоустройства. Более того, в парк спустя 10 лет отсутствия, наконец вернут главную достопримечательность - локомотив 157С-063, который еще в 2014 году забрали на реставрацию. Как сейчас выглядит знаменитый паровоз, читайте в нашем материале.