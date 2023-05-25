25 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Челябинская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале судят водителя грузовика, врезавшегося в автобус с паломниками

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело водителя грузовика. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибла пассажирка микроавтобуса.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 51-летний житель Челябинской области. Все случилось ночью 24 сентября 2022 года: водитель грузовика МАЗ, перевозя почтовую корреспонденцию из Челябинска в Екатеринбург, ехал по Екатеринбургской кольцевой автодороге и решил закурить. Как показало расследование, он потянулся за пачкой сигарет, упавшей на пол, потерял ориентацию в пространстве и выехал на встречную полосу.

В это время по "встречке" ехал микроавтобус с паломниками из Челябинска, которые возвращались после посещения храма. Шофер грузовика попытался уйти от лобового столкновения и резко выкрутил руль, из-за чего удар пришелся по касательной и частично разрушил микроавтобус. В результате одна пассажирка скончалась на месте от полученной травмы. В дальнейшем экспертизы показали, что тормозная система грузовика была неисправна.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело водителя направлено в Березовский городской суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Теги: грузовик, автобус, паломники, суд


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