В Югре утвержден отчет об исполнении окружного бюджета за 2022 год

Депутаты думы Югры утвердили отчет об исполнении бюджета округа за 2022 г.

За ушедший год главный финансовый документ округа корректировали несколько раз. В итоге доходы составили 288,8 млрд руб., расходы – 323,1 млрд руб., дефицит – 34,3 млрд руб. Во время заседания дискуссии возникли, например, по поводу развития инновационной продукции, удельный вес которой в объеме ВРП снизился с 0,8% (в 2021 г.) до 0,4% (в 2022 г.).

Разговор зашел также о том, сколько денег бюджет Югры направил в казну Тюменской области, а также какая сумма вернулась по программе "Сотрудничество". Заместитель губернатора Роман Генкель пообещал направить задавшему вопрос депутату Михаилу Селюкову информацию об этом. В итоге отчет утвержден в первом (34 "за", никого, кто против или воздержался) и втором (окончательном, 35 "за" при отсутствии других мнений) чтениях.

Напомним, на прошлом заседании депутаты изменили доходы и расходы Югры в 2023-25 гг. Доходы округа в 2023 г. увеличены на 13,9 млрд руб., на 2024 г. – на 880 млн руб. Основная сумма корректировки плана доходов на 2023 г. затрагивает налог на прибыль организаций. Его сумма выросла на 11,3 млрд руб. из-за уточнения прогноза главным администратором доходов – окружным управлением ФНС. Расходы в 2023 г. вырастут на 26,8 млрд, в 2024 – на 6,2 млрд, в 2025 же они сократятся на 521,3 млн. Дефицит бюджета в 2023 г. вырастет на 12,9 млрд, в 2024 – на 5,3 млрд руб.