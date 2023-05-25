Силы Черноморского флота отразили атаку дронов на Севастополь

В Севастополе ночью отразили очередную атаку беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, объекты в городе не пострадали.

Губернатор уточнил, что в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА. "Еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ", - добавил он.

В начале мая силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Всего на Крым и Севастополь было направлено более 10 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали.