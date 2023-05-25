В Челябинске опрокинулись два вагона грузового поезда с щебнем

На станции Челябинск-Главный сошли с рельсов три вагона грузового поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на 53 пути парка Д станции. Два вагона с щебнем опрокинулись. В результате происшествия никто не пострадал, фактов причинения вреда окружающей среде нет. Задержек движение поездов не произошло.

Сейчас устанавливаются причины происшествия. "Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в части соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - отметили в ведомстве.