25 Мая 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Губкинском директора управляющей компании будут судить за падение снега с крыши на прохожего

В Губкинском директора управляющей компании будут судить за падение снега с крыши на прохожего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 17 марта текущего года. С кровли подъезда многоквартирного жилого дома №16 микрорайона №6 произошло падение снега и наледи и часть этой массы рухнула на мужчину. Тот получил травмы.

Следователи возбудили дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По версии следствия, генеральный директор управляющей компании не организовала и не проконтролировала надлежащим образом проведение мероприятий по техническому содержанию многоквартирного жилого дома, связанных с очисткой кровли и козырьков подъездов, что привело к образованию снежной массы и наледи.

Теги: директор управляющей компании, суд, снег, прохожий


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