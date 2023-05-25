За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась вдвое
За последние сутки площадь лесных пожаров на территории Среднего Урала увеличилась вдвое: если вчера огонь бушевал на площади в 3,6 тыс. га., то сегодня распространился на 6,2 тыс. га, передает департамент информполитики региона.
При этом количество пожаров снизилось с 24 до 19 - 13 из них на площади в 1,5 тыс. га локализованы и не несут угрозы населенным пунктам. Всего за сутки огнеборцам удалось ликвидировать 17 природных пожаров, бушевавших на 2 тыс. га. Потушены крупные пожары:
- в Сосьвинском городском округе на площади 734 га
- в Полевском городском округе на площади 450 га
- в Режевском городском округе на площади 404 га
- в городском округе Пелым на площади 46,5 га
- в Березовском городском округе на площади 10 га
Локализованы и не распространяются возгорания
- в Артемовском городском округе на площади 503 га
- в Асбестовском городском округе на площади 350 га
- в Ивдельском городском округе на площади 137 га
- в Шалинском городском округе на площади 119 га
- в Березовском городском округе на площади 88 га
- в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на площади 23 га
- в городском округе Сухой Лог на площади 10 га
В тушении задействовано более 850 человек и свыше 120 единиц спецтехники, в том числе и авиация.