25 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась вдвое

За последние сутки площадь лесных пожаров на территории Среднего Урала увеличилась вдвое: если вчера огонь бушевал на площади в 3,6 тыс. га., то сегодня распространился на 6,2 тыс. га, передает департамент информполитики региона.

При этом количество пожаров снизилось с 24 до 19 - 13 из них на площади в 1,5 тыс. га локализованы и не несут угрозы населенным пунктам. Всего за сутки огнеборцам удалось ликвидировать 17 природных пожаров, бушевавших на 2 тыс. га. Потушены крупные пожары:

  • в Сосьвинском городском округе на площади 734 га
  • в Полевском городском округе на площади 450 га
  • в Режевском городском округе на площади 404 га
  • в городском округе Пелым на площади 46,5 га
  • в Березовском городском округе на площади 10 га

Локализованы и не распространяются возгорания

  • в Артемовском городском округе на площади 503 га
  • в Асбестовском городском округе на площади 350 га
  • в Ивдельском городском округе на площади 137 га
  • в Шалинском городском округе на площади 119 га
  • в Березовском городском округе на площади 88 га
  • в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на площади 23 га
  • в городском округе Сухой Лог на площади 10 га

В тушении задействовано более 850 человек и свыше 120 единиц спецтехники, в том числе и авиация.

Теги: лесной пожар, площадь


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