За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась вдвое

За последние сутки площадь лесных пожаров на территории Среднего Урала увеличилась вдвое: если вчера огонь бушевал на площади в 3,6 тыс. га., то сегодня распространился на 6,2 тыс. га, передает департамент информполитики региона.

При этом количество пожаров снизилось с 24 до 19 - 13 из них на площади в 1,5 тыс. га локализованы и не несут угрозы населенным пунктам. Всего за сутки огнеборцам удалось ликвидировать 17 природных пожаров, бушевавших на 2 тыс. га. Потушены крупные пожары:

в Сосьвинском городском округе на площади 734 га

в Полевском городском округе на площади 450 га

в Режевском городском округе на площади 404 га

в городском округе Пелым на площади 46,5 га

в Березовском городском округе на площади 10 га

Локализованы и не распространяются возгорания

в Артемовском городском округе на площади 503 га

в Асбестовском городском округе на площади 350 га

в Ивдельском городском округе на площади 137 га

в Шалинском городском округе на площади 119 га

в Березовском городском округе на площади 88 га

в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на площади 23 га

в городском округе Сухой Лог на площади 10 га

В тушении задействовано более 850 человек и свыше 120 единиц спецтехники, в том числе и авиация.