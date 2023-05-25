25 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

При строительстве дома для погорельцев в Сосьве нашли боевую мину

В уральском поселке Сосьва, серьезно пострадавшем от пожара, обнаружили мину. Она оказалась боевой.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, опасную находку обнаружили при строительстве многоквартирного дома в Сосьве. Похожий на снаряд предмет был найден в грунте. Оперативно прибывшие специалисты обследовали его и идентифицировали как 122-миллиметровую минометную мину, долгое время пролежавшую в земле.

боеприпас, который обнаружили при строительстве многоквартирного дома в поселке Сосьва(2023)|Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

С соблюдением всех мер предосторожности взрывотехники Росгвардии транспортировали боеприпас в безопасное место. Там его и обезвредили путем уничтожения.

Каким образом боевая мина оказалась в земле, еще предстоит выяснить.

Напомним, в мае в сгоревшем поселке Сосьва приступили к возведению индивидуальных домов для погорельцев. Недавно на месте строительства побывал глава МЧС России Александр Куренков.

Теги: дом, строительство, снаряд, Сосьва, Росгвардия


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