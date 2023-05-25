25 Мая 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Дума Югры

Президент "ЮТэйр" – Пассажирские авиалинии" отчитался в думе Югры о работе перевозчика

В думе Югры на правительственном часе обсудили работу авиакомпании "ЮТэйр". Доклад сделал президент ПАО "ЮТэйр" – Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.
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"В 2022 г. компания "ЮТэйр" сохранила объем перевозок на уровне предыдущего года из Югры, незначительное снижение в летний период было вызвано прекращением полетов в южные регионы", – цитирует Семенова информационно-аналитическое управление думы Югры.

Семенов подробно доложил о вертолетном и самолетном сегментах, о деятельности по пожаротушению в регионе и медицинской эвакуации, а также о доступных возможностях авиационной отрасли в целом. В конце "правительственного часа" депутаты задали докладчикам интересующие их вопросы, проголосовали и приняли информацию к сведению.

Президент ПАО "ЮТэйр" – Пассажирские авиалинии" Олег Семенов(2023)|Фото: Дума Югры

Напомним, ранее стало известно, что "дочка" "ЮТэйра" — "ЮТэйр — вертолетные услуги" — может вскоре остановить работу до трети парка, если не удастся решить основные проблемы с поставками двигателей и других комплектующих. Парк "ЮТэйра", по данным Росавиации на начало мая, насчитывал 191 вертолет: Ми-26, Ми-8, Ка-32, AS 350, AS 355. Флот всей группы "Ютэйр" превышает 320 машин. Среди основных проблем поддержания летной годности вертолетов указаны отсутствие двигателей, сложности приобретения агрегатов и комплектующих изделий, а также задержки их поставки до 300 дней.

По словам гендиректора перевозчика Андрея Мартиросова, в течение года придется остановить до 30% парка вертолетов всех типов группы "Ютэйр", если не удастся решить основные проблемы с поставками двигателей и других комплектующих. В основном, это связано, конечно, с двигателями для "вертушек", даже на отечественных машинах они нередко были импортными, в том числе, поставлялись с украинского предприятия "Мотор Сич", гендиректора которого Вячеслава Богуслаева в 2022 г. задержали за госизмену.

Теги: Олег Семенов, "ЮТэйр"


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