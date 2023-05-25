25 Мая 2023
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Фото: скриншот с youtube-трансляции

Разведка Украины назвала Путина своей главной целью

Российский лидер Владимир Путин возглавляет список целей разведчиков Украины, сообщил Welt заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Наша приоритетная задача — уничтожить командира подразделения, который отдает приказ атаковать", — заявил он. По его словам, Путин координирует и решает, что происходит.

Говоря о планах украинской армии подорвать Крымский мост, заместитель начальника ответил, что Киев решил оставить его российским войскам "как путь к отступлению". При этом он пригрозил разрушить порт Мариуполя, который является одним из ключевых логистических пунктов.

Теги: Украина, Путин


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