Заявивший о "пилящих женах" мэр Воркуты собрался в зону боевых действий

Глава Воркуты Ярослав Шапошников, который ранее заявил, что часть добровольцев решают участвовать в специальной военной операции из-за того, что их "пилят" жены, заявил в Telegram, что собирается отправиться в зону боевых действий.

"В апреле я решил все личные и юридические вопросы — планировал выезжать в мае. Однако от главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, который сейчас по сути является моим командиром, я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми. Она сейчас формируется", — заявил мэр.

Он не назвал точную дату отправки на фронт. Шапошников отметил, что специальное звание у него майор, а общевойсковое — рядовой.

Ранее сообщалось, что мэр Воркуты собрался в зону СВО после возбуждения уголовного дела из-за аварии на очистных сооружениях