В России подорожали лекарства

Стоимость наблюдаемых Росстатом медикаментов выросла с 16 по 22 мая по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков и "Ренгалина". По данным ведомства, подорожали: аллохол — на 0,5%, валидол — на 0,4%, корвалол — на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины — на 0,1. С начала мая цены на большинство наблюдаемых медикаментов также увеличились. Так, корвалол подорожал на 0,74%, "Левомеколь" — на 0,27%, валидол — на 0,88%.

При этом регистрировалось снижение цены на поливитамины — на 0,5% и на "Эргоферон" — на 0,6%.

По данным Росстата, с начала года стоимость большинства наблюдаемых медикаментов также увеличилась.

Ранее в России на 40% вырос спрос на лекарства от аллергии.