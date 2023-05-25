25 Мая 2023
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Фото: РИА ФАН

Евгений Пригожин прокомментировал планы украинской разведки на его устранение

К противнику надо относиться с уважением. Таким тезисом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на заявление генерала Главного управления разведки Украины о важности задачи по ликвидации самого Пригожина.

Замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий в свежем интервью для немецкой газеты Welt заявил, что ликвидация главы ЧВК «Вагнер» является одной из самых приоритетных задач. Журналисты российского информационного агентства Накануне.RU обратились к самому Евгению Пригожину с вопросами, как он относится к такой точке зрения украинского разведуправления, и какие действия в связи с поступившим заявлением он планирует предпринимать. Ответ основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала его пресс-служба.

О своих планах Пригожин, разумеется, промолчал, но само направление мысли украинской разведки расценил как в высшей степени адекватное сложившейся ситуации.

«Я всегда говорю о том, что к противнику надо относиться с уважением. Безусловно, с уважением я отношусь и к такому их решению. Конечно же, Пригожина как одного из важных акторов данной войны необходимо ликвидировать. Это стопроцентная правда, поэтому они делают абсолютно правильные шаги», — заявил Пригожин.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» объявил о полном освобождении города Артемовск от украинских войск. Так называемая Бахмутская мясорубка продолжалась 224 дня, начавшись 8 октября прошлого года, и успешно завершилась победой «музыкантов», несмотря на сопутствующие сложности военно-бюрократического характера.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, вадим скибицкий, бахмутская мясорубка


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