Нижневартовск завершил 2022 год с профицитом бюджета 362 тысячи рублей и муниципальным долгом в 1,3 миллиарда

Департамент финансов администрации Нижневартовска представил депутатам городской Думы отчет об исполнении бюджета за 2022 год, передает корреспондент Накануне.RU .

Согласно озвученным данным, доходы городской казны составили 22,5 млрд рублей, расходы – 22,2 млрд, профицит бюджета – 362 тыс рублей. Частичное погашение дефицита бюджета (по состоянию на декабрь 2022 года он планировался в сумме 775,9 млн рублей) стало возможным благодаря привлечению бюджетных кредитов. Объем муниципального долга на 1 января этого года составил 1,39 млрд рублей.

«На протяжении отчетного периода бюджет города оставался сбалансированным, временные кассовые разрывы отсутствовали. Заявляемый главными распорядителями средств бюджета города объем на оплату расходных обязательств был полностью обеспечен финансовыми средствами», - сообщила Ирина Мурашко, заместитель главы Нижневартовска, директор департамента финансов.

Депутат Павел Елин попросил разъяснить с чем связан рост расходной части бюджета в 2022 году.

«Основная часть расходов направлена на выплату заработной платы сотрудников бюджетных учреждений. На данные выплаты мы получали субсидии из регионального бюджета. Также мы получали субсидии на финансирование рекультивации полигона утилизации ТБО. В бюджете были предусмотрены в большем объеме коммунальные платежи, это связано с ростом тарифов. Также строительство восточного проезда – мы досрочно оплатили выполненные работы по контрактам жизненного цикла», - ответила Ирина Мурашко, заместитель главы города по финансам.

Депутаты городской Думы при приеме и изменениях главного финансового документа Нижневартовска всегда обращают внимание на то, чтобы бюджет оставался социально ориентированным. Так согласно отчету, наиболее финансово ёмкими, по-прежнему, являются расходы на отрасли социальной сферы, их удельный вес составил 69,7% от общего объема расходов – более 15,4 млрд рублей, основной объем затрат приходится на образование – 12,7 млрд рублей.