25 Мая 2023
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Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Более 1000 детей Нижневартовска отправятся в летние оздоровительные лагеря России этим летом

Депутаты Думы Нижневартовска заслушали отчет департамента образования об организации детской оздоровительной кампании 2023 года. Народные избранники утвердили на эти цели почти 132 миллиона рублей.

Для подрастающего поколения в каникулярный период 2023 года на территории города планируется организовать работу 63 лагерей, с плановым охватом более 13 000 детей, в том числе в летний период 60 лагерей, с плановым охватом более 6 000 детей, из них: 41 лагерь, на базе школ и учреждений дополнительного образования; 10 лагерей на базе учреждений спорта; 4 лагеря на базе учреждений культуры; 2 лагеря на базе учреждений социального обслуживания и 3 лагеря на базе учреждений окружного подчинения.

депутаты думы нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Путевок на черноморское побережье в этом году (как и в прошлом) не будет. «В целях обеспечения комплексной безопасности детей, в связи с невозможностью организации беспересадочного перелета из аэропорта города Нижневартовска в аэропорты г. Симферополя и г. Краснодара, принято решение отменить выезд организованных групп детей города Нижневартовска в Республику Крым и Краснодарский край в период летних каникул 2023 года», - сообщила Светлана Князева, директор департамента образования администрации Нижневартовска.

депутаты, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Весной этого года совместно с депутатами проделана большая работы. Мы встречались с представителями родительских комитетов, обсуждали, где будут оздоравливаться наши дети. Решение отказаться от отдыха на черноморском побережье в данный момент обоснованно и не вызвало протеста среди родителей», - рассказал Павел Лариков, депутат, председатель комитета по социальным вопросам Думы Нижневартовска.

дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Дети Нижневартовска этим летом отправятся в санатории Тюменской, Свердловской, Новосибирской и Волгоградской областей.

Теги: летний отдых детей, депутаты, дума нижневартовска, летние оздоровительные лагеря


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