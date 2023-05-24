Пожар начался в жилом доме в Краснодаре после взрыва газа
Взрыв газа с дальнейшим возгоранием произошел в квартире многоэтажного дома в Краснодаре. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в телеграм-канале.
По его данным, пострадала женщина, ее увезли в больницу с ожогами.
ЧП случилось на улице Клинической. Есть разрушения, добавил мэр. Жильцы дома эвакуированы.
Позже Наумов написал, что пожар полностью потушили. Газовики и все необходимые службы проверяют весь дом.
Специалисты осматривают конструкции здания. Люди, чьи квартиры попали в зону разрушений, направлены в пункт временного размещения.