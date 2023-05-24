ТАСС: Авиасалон МАКС в 2023 году не состоится

Проведение авиационного салона МАКС в подмосковном Жуковском в этом году отменено.

"Его проведение запланировано на 2024 год", - сообщил ТАСС источник в оргкомитете. Окончательно решение будет утверждено 25 мая, добавил он.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — международная аэрокосмическая выставка, проводящаяся с периодичностью раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. В этом году МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля.