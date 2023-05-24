Путин: Обвальный сценарий для экономики России уже явно не сбудется

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Второго Евразийского экономического форума заявил, что "обвальный" сценарий для экономики страны не сбудется.

Глава государства напомнил, что зарубежные эксперты предсказывали сценарий, по которому российская экономика должна была рухнуть. Однако "ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет", заверил Путин.

Российский лидер также отметил, что, несмотря на масштабные кризисы в мировой экономике, общий ВВП государств Евразийского экономического союза за 2022 год сократился только на 1,6%.

Как писали ранее западные СМИ, несмотря на жесткие санкции в отношении России со стороны Запада, российская экономика оказалась "удивительно устойчивой". Сообщалось, что российская внешняя торговля вернулась к уровню февраля 2022 года. Москва уже восстановила или скоро восстановит импорт до этого уровня. Отчасти это может быть связано с тем, что многим странам сложно прекратить бизнес в РФ.