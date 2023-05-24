Прилепина перевели в обычную палату из интенсивной терапии

Сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Активно продолжается реабилитация. Бодр, активно интересуется рабочими вопросами - настоящий боец!", - написал Никитин в своем телеграм-канале.

Напомним, Прилепин находится в Нижегородской области, где на него было совершено покушение. Писателя госпитализировали в местную больницу после подрыва его автомобиля.

В результате теракта погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция.