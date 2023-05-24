24 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Суд арестовал выпускника, напавшего с ножом на одноклассницу в Волгоградской области

Суд арестовал на два месяца подростка, напавшего с ножом на одноклассницу на линейке в Волгоградской области.

"По ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сообщает СУСК по региону.

Напомним, инцидент произошел в поселке Иловля 23 мая. Одиннадцатиклассник во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом. Отмечалось, что жизни девушки ничего не угрожает, ей наложили швы. СК возбудил уголовное дело "покушение на убийство".

Теги: школьник, нож, одноклассница, волгоградская область


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