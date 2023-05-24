24 Мая 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

МО РФ: ВСУ пытались атаковать российский корабль, защищающий газопроводы в Турции

ВСУ сегодня утром безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее Босфора. "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач, уточнили в Минобороны.

Отмечается, что корабль выполняет задачи по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции.

Ранее СМИ сообщили, что средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ проекта 18280 "Иван Хурс" отбил атаку трех беспилотников в Черном море. Предположительно, морские беспилотники запустили с гражданского судна, которое располагалось в коридоре зерновой сделки.

Теги: иван хурс, всу, беспилотники, минобороны рф


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