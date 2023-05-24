"У меня было 35 тысяч на передке": Пригожин рассказал о соотношении сил ЧВК "Вагнер" и ВСУ в Артемовске

Количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в три раза превышало численность ЧВК «Вагнер» в боях за Артемовск. Об этом в интервью с политическим консультантом Константином Долговым рассказал основатель формирования Евгений Пригожин.

Пригожин рассказал, что в Артемовске против «вагнеровцев» сражалась группировка из 82 тысяч человек, а бойцов его формирования было в три раза меньше. По словам бизнесмена, часть «оркестрантов» находились на подготовке, поэтому в Артемовске постоянно присутствовали примерено 35 тысяч человек.

«Но в районе 30-35 тысяч у меня было единомоментное количество, потому что были на подготовке, раненые, как всегда это происходит. Война есть война. И поэтому у меня было 35 тысяч на передке», — подчеркнул владелец ЧВК «Вагнер».

Он также отметил, что за время операции по освобождению населенного пункта из 50 тысяч добровольцев из числа заключенных погибло примерно 20%. Ровно столько же, сколько погибло бойцов, которые служили в ЧВК «Вагнер» по контракту.

Напомним, ранее Пригожин дал интервью Долгову, в котором рассказал о штурме Артемовска и планах ЧВК «Вагнер» на дальнейшее участие в спецоперации по защите республик Донбасса. Полную версию интервью публикует пресс-служба компании «Конкорд».