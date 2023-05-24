Ученые написали открытое письмо в Минкульт с просьбой не отдавать икону "Троица" РПЦ

Ученые из комиссии по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета РАН обратились с открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой. Они призывают "сделать все возможное, чтобы предотвратить разрушение величайшего памятника русской и мировой культуры" — иконы Андрея Рублева "Святая Троица".

Ранее стало известно, что Владимир Путин своим решением передал икону, считающуюся национальным достоянием, РПЦ, хотя искусствоведы однозначно возражают против перемещения произведения искусства из Третьяковской галереи. В РПЦ же заявили о намерении вернуть "Троицу" в Троице-Сергиеву лавру, где она находилась до революции с "заездом" в храм Христа Спасителя. Эксперты считают, что после такого "турне" икона может быть навсегда утрачена.

Авторы письма указывают, что планируемые перемещения иконы подвергают ее серьезной опасности из-за смены микроклимата и из-за вибрации в процессе переездов. Комиссия настаивает, что состояние иконы делает перемещение "невозможным и недопустимым".

"Обеспечить условия сохранения "Троицы" для будущих поколений способен только музей, поскольку наряду с изучением и популяризацией памятников это и есть его главная функция", - цитирует "Коммерсант" авторов обращения.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль уточнит подробности о состоянии иконы и возможности ее перемещения. Он не сказал, почему информация о состоянии иконы не была запрошена до принятия Путиным решения.