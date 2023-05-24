24 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-депутат Крылова настаивает на отстранении Володина от праймериз из-за похищения ее сына

Бывший депутат Наталья Крылова, заявившая о похищении сына на Уралмаше, обратилась к партии "Единая Россия" с просьбой отстранить от праймериз спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина. По ее словам, в его избирательном округе орудует группировка "четырехсотые", которая заставила ее сына заклеивать листовками с агитацией баннеры других кандидатов.

Как сообщает активистка в своих соцсетях, обращение было написано на имя секретаря "ЕР" Анатолия Турчака, а также:

  • в УФСБ по Свердловской области Игорю Николаеву для проведения проверки в отношении сотрудников полиции ОП №15 на Уралмаше, которые все еще не допросили ее по заявлению о похищении;
  • в Следственный Комитет РФ Александру Бастрыкину, чтобы возбудили уголовное дело;
  • уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой и детскому свердловскому омбудсмену Игорю Морокову, чтобы выяснить, кто удерживал ее ребенка;
  • главе Екатеринбурга Алексею Орлову - с просьбой принять меры в отношении главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко, "с позволения которого" якобы "происходит весь этот беспредел".

Напомним, подростка якобы забрали неизвестные за расклеивание листовок на Уралмаше, после чего избили. Затем 14-летнего школьника привезли в отдел полиции №15, однако, вместо того, чтобы опросить его как потерпевшего, якобы стали допрашивать за расклейку листовок в неразрешенных местах. При этом мальчик находился с сотрудниками полиции один на один - без родителей и сотрудников ПДН.

В свою очередь Крылова заявила, что ее сына не только избили, но и заставили заклеивать противников Володина на праймериз листовками, снимая это на камеру.

"Подросток похищен был одними людьми, которые его толкали, запугивали, снимали провокационные видео с его участием на телефон, заставляли на видео заклеивать нашими листовками других кандидатов и говорить неприемлемые слова, били бутылками из-под клея по лицу. Затем несколько часов ребенок удерживался другими людьми, которые не давали ему звонить родителям и брать трубки, когда мы ему звонили", - написала Крылова в обращении к Мерзляковой.

Она также добавила, что только после огласки ситуации в СМИ за ребенком приехали сотрудники полиции ОП №15, однако, якобы ради сокрытия преступления, не стали задерживать тех, кто удерживал подростка.

В ГУ МВД по Свердловской области Накануне.RU направили в полицию Екатеринбурга, а там посоветовали обратиться в региональный СКР, где, как выяснилось, информации по инциденту нет.

Ранее ситуацию все же прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, в полицию поступило сообщение о подростке, который расклеивает листовки на информационных щитах. Обратились к правоохранителям владельцы щитов.

"Подросток действительно находился в полиции, в частности ОП №15, что на Уралмаше. В присутствии законного представителя проведена профилактическая беседа, после чего его отпустили с родителями. Более подробные и точные обстоятельства инцидента выясняют представители МВД. Что касается гражданина, который представлялся не родным отцом, то он не является законным представителем ребёнка, как сообщили мне в ПДН. Мальчика могли передать только в руки маме или родному папе, либо органам опеки", - добавил Горелых.

Теги: похищение, сын, Крылова, Володин, праймериз


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