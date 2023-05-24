Wildberries ввел практику платного возврата для борьбы с шопоголиками, - Бакальчук

Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что компания практикой платного возврата товаров борется с шопоголиками.

"Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли", — цитирует Бакальчук ТАСС.

Она подчеркнула, что маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров.

В апреле суд признал незаконной практику Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара.

Как сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд, требуя от покупателей средства за возврат бракованных товаров, Wildberries нарушает нормы действующего законодательства. В ведомстве сообщили, что вынесли предупреждение маркетплейсу о недопустимости нарушения обязательных требований.