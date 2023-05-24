В Академическом ребенок получил перелом голени на детской площадке

Прокуратура организовала проверку после того, как ребенок травмировался в Академическом районе Екатеринбурга. 12-летний мальчик получил перелом голени во время игры на детской площадке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел сегодня. По предварительным данным, ребенок играл во дворе лома № 41/2 по ул. Академика Парина и сорвался с высокой горки. Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывает медицинская помощь.

"Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при установке указанной конструкции, в том числе на предмет ее безопасности", - пояснили в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.