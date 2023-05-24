24 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В Академическом ребенок получил перелом голени на детской площадке

Прокуратура организовала проверку после того, как ребенок травмировался в Академическом районе Екатеринбурга. 12-летний мальчик получил перелом голени во время игры на детской площадке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел сегодня. По предварительным данным, ребенок играл во дворе лома № 41/2 по ул. Академика Парина и сорвался с высокой горки. Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывает медицинская помощь.

"Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при установке указанной конструкции, в том числе на предмет ее безопасности", - пояснили в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: Академический район, перелом, голень, детская площадка, прокуратура


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