24 Мая 2023
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Общество Московская область
Фото: СКР

Прокуратура просит 6 лет колонии-поселения для командира сгоревшего в Шереметьево "Суперджета"

Прокуратура запросила шесть лет колонии-поселения для Дениса Евдокимова – командира SSJ100, сгоревшего при жесткой посадке в Шереметьево в 2019 году. Тогда погиб 41 человек, многие получили травмы и увечья, всего на борту находилось 78 человек.

Гособвинение просит признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения), передает ТАСС.

Судебное расследование началось также в 2019 году. Защита настаивала на экспертизах конструкции стойки шасси и системы защиты от молний (из-за удара молнии самолет вернулся в аэропорт вылета).

Теги: прокуратура, суперджет, денис евдокимов


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