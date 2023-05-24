Прокуратура просит 6 лет колонии-поселения для командира сгоревшего в Шереметьево "Суперджета"

Прокуратура запросила шесть лет колонии-поселения для Дениса Евдокимова – командира SSJ100, сгоревшего при жесткой посадке в Шереметьево в 2019 году. Тогда погиб 41 человек, многие получили травмы и увечья, всего на борту находилось 78 человек.

Гособвинение просит признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения), передает ТАСС.

Судебное расследование началось также в 2019 году. Защита настаивала на экспертизах конструкции стойки шасси и системы защиты от молний (из-за удара молнии самолет вернулся в аэропорт вылета).