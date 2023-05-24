24 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Чиновники из пермской мэрии объяснили причины не расселения аварийного дома на улице Куйбышева

В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили, что собственники дома по ул. Куйбышева, 68 обжаловали решение о признании дома аварийным, сообщает РБК-Пермь.

Мэрия обжаловала решение суда. Судебной коллегией по административным делам Пермского краевого суда 25 апреля 2022 года решение Свердловского районного суда Перми было отменено. В тот же день апелляционное определение вступило в силу, признав законным распоряжение администрации Перми о признании многоквартирного дома аварийным.

Но на этот момент заявочная компания на софинансирование мероприятий по расселению жилого дома уже была приостановлена. Из-за судебных споров дом не удалось включить в программу расселения на 2019-2024 годы. В связи с этим, вопрос о расселении дома будет рассматриваться уже после 2024 года

Управлением дома и содержанием имущества дома сейчас занимается управляющая компания. В мэрии добавили, что для обеспечения безопасности жильцов дома они могут переселены в маневренный жилищный фонд. На данный момент в управление с заявлением о предоставлении жилых помещений маневренного фонда жители дома по ул. Куйбышева, 68 не обращались.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Перми в отношении властей возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 293 УК РФ. Чиновников подозревают в халатности из-за того, что не были приняты меры по расселению жильцов многоквартирного дома по ул. Куйбышева, 68.

Напомним, это не первый инцидент с домами по ул. Куйбышева в Перми. В июле 2015 г. обрушился дом на ул. Куйбышева, 103. Под завалами погибли два человека. Суд установил, что жильцы жаловались в управляющую компанию на появление трещин, но никаких мер для их устранения не принималось. В июле 2018 трещинами покрылся дом №86. А в марте текущего года власти города были вынуждены ввести режим ЧС в отношении дома №143, ставшего опасным для жизни. При этом, по словам главы города Алексея Демкина, власти были готовы расселить аварийный дом №143, однако сами жильцы оспаривали признание дома аварийным через суд.

Теги: Куйбышева, аварийный дом, уголовное дело, халатность


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Ранее 22.05.2023 14:05 Мск На пермских чиновников завели дело из-за очередного аварийного дома на улице Куйбышева

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