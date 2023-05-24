24 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: Морские беспилотники атаковали разведывательный корабль "Иван Хурс" в Черном море

Средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ проекта 18280 "Иван Хурс" отбил атаку трех беспилотников в Черном море. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщает KP.RU.

Инцидент произошел 24 мая в нейтральных водах в 40 милях от пролива Босфор. Уточняется, что повреждений корабль не получил.

Предполагается, что морские беспилотники запустили с гражданского судна, которое располагалось в коридоре зерновой сделки.

Напомним, в октябре после атаки на Черноморский флот Россия отказалась от зерновой сделки. Минобороны РФ заявило о получении доказательств того, что беспилотники, подбитые в Севастополе, двигались по маршруту "зернового коридора". Однако позже Москва согласилась продлить зерновую сделку.

Теги: Иван Хурс, Черное море, беспилотники


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