24 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге драка у магазина перешла в поножовщину: пострадали двое

В Екатеринбурге драка у магазина завершилась поножовщиной. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию поступил сигнал, что в ГКБ №23 доставлен мужчина с проникающими ножевыми ранениями плеча и предплечья. Затем в ГКБ №36 с того же адреса был доставлен еще один мужчина с резаными ранами плеча и грудной клетки. Силовики стали разбираться в обстоятельствах и вскоре задержали 24-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу и грабеж.

Как установили полицейские, между пострадавшими и задержанным на улице возле магазина вспыхнул конфликт. Через некоторое время общение на повышенных тонах перешло в драку, в ходе которой уралец ударил ножом своих оппонентов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: драка, полиция, Екатеринбург


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