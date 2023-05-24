24 Мая 2023
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Фото: &quot;Газпром нефть&quot;

В России заработала первая цифровая экосистема для нефтесервисных компаний

"Газпром нефть" внедрила первую среди российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний цифровую экосистему для взаимодействия заказчиков и исполнителей нефтесервисных услуг. Собственная разработка компании объединила 10 добывающих обществ и более 250 контрагентов, сообщила Накануне.RU пресс-служба "Газпром нефти".

Экосистема обеспечивает безопасную работу с данными и при этом формирует общее цифровое пространство, к которой имеют доступ как сотрудники компании, так и контрагенты.

"Нам удалось создать первое отраслевое решение подобного масштаба. За счет объединения на одной площадке большого числа наших совместных процессов мы вышли на новый уровень эффективности взаимодействия и будем искать новые точки для оптимизации всех процессов. К концу года в экосистему планируется интегрировать уже 19 уникальных сервисов, чтобы в итоге охватить всю операционную цепочку", – прокомментировал куратор проекта, директор по развитию стратегических инициатив блока разведки и добычи "Газпром нефти" Евгений Давыденков.

В России заработала первая цифровая экосистема для нефтесервисных компаний(2023)|Фото: "Газпром нефть"

Сейчас на платформе доступно восемь цифровых сервисов. В числе первых запустили программные модули по капитальному строительству, бурению и снабжению. Подключенные к экосистеме предприятия могут быстро оформить пропуск на месторождение, заказать топливо и материально-технические ресурсы, арендовать технику, составить и проконтролировать график работ. Помимо этого, подрядчики и сотрудники "Газпром нефти" могут работать над производственной документацией в совместном режиме.

Пользователи экосистемы могут сами формировать количество необходимых для них модулей. По сути, платформа представляет собой цифровой двойник взаимодействия «Газпром нефти» и её сервисных партнеров.

Теги: Газпром нефть, цифровая экосистема, нефтесервисные компании


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