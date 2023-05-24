24 Мая 2023
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Фото: Минпромторг РФ

Минниханов показал краш-тест "российского" "Москвича" на китайском заводе

Глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале видео краш-теста на китайском автозаводе JAC. Судя по его записи, машина на тесте – будущий "Москвич".

"Посетили в Китае завод JAC. На испытательном полигоне провели краш-тест нашего автомобиля Москвич. Судя по результатам - система безопасности сработала на отлично", - радуется Минниханов.

Правда, в комментариях к этому его посту грустно шутят, что из нашего в автомобиле был разве что краш-тест переклеенного "шильдика".

Происхождение "Москвичей", собираемых в России на бывшем заводе Renault, вызвало множество споров. Властями начало сборки подавалось как победа и пример импортозамещения, но в реальности локализация производства многими экспертами (да и простыми покупателями) оценивается как "переклеивают шильдик" на китайскую машину.

Теги: москвич, импортозамещение, краш-тест, рустам минниханов


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