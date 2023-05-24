Главкому ВСУ Залужному после ранения сделали трепанацию черепа, - СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

По прогнозам, главком ВСУ будет жить, но продолжать службу не сможет.

По словам источника, после ракетного удара для оказания первой помощи Залужного привезли в Николаев, там ему была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. Оттуда на вертолете главкома ВСУ доставили в военный госпиталь в Киеве, ему была сделана трепанация черепа.

В начале мая Залужный отказался от участия в заседании НАТО на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого появились предположения, что он мог погибнуть на передовой.

На прошлой неделе хакер "Джокер ДНР" сообщил, что Залужный получил тяжелое ранение в начале мая при ракетном ударе по штабу ВСУ под Павлоградом Днепропетровской области. По его словам, украинская пропаганда выкладывает старые фото Залужного. Главкому, по данным хакера, проведены несколько тяжелых хирургических операций, "после которых он если и выживет, то точно не сможет адекватно управлять армией".