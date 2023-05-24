24 Мая 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: Константин Долгов

Военный эксперт Коновалов призвал элиты услышать "окопную правду" Пригожина

Военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об обстановке на Донбассе и ситуации в Белгородской области. По оценке специалиста, оценка главы ЧВК как участника событий наиболее точно передает происходящее и может привести к важным изменениям в стране.

Евгений Пригожин неоднократно заявлял о необходимости укреплять приграничные территории России, в том числе – Белгородскую область, так как уверен, что армия Украины попытается атаковать нашу страну. Тем не менее, коррупция и бюрократизм мешают это сделать, ослабляя РФ.

«Вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства, одни пилят бабки, другие валяют дурака. Управления нет, желания нет и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет», - отмечает Пригожин.

Выводы Евгения Пригожина способны оказать влияние на перестановки в руководстве страны, уверен военный эксперт Иван Коновалов. Такое мнение аналитик выразил в беседе с нашим изданием.

«Не думаю, что найдется хоть кто-то, кто воспримет слова Евгения Пригожина как неправду. Этот человек лучше всех знает, что на самом деле происходило в Артемовске, и поэтому оценка того, что там было – причина очень многое переоценить за время с 24 февраля прошлого года. Произошло много чего, и слова Пригожина – его окопная правда – более всего необходимы, чтобы дать оценку этому времени, течению всей специальной военной операции», - уверен Коновалов.

Коновалов считает, что слова основателя ЧВК «Вагнера» способны повлиять на умы правящих лиц и изменить российскую элиту.

«Что касается «утилизации элиты», само понятие «элита» менялось столько раз, и стоит говорить о другом: о том, что ребята, которые свои жизни положили, чтобы Россия победила (и власть предержащим нужно это прекрасно понимать), они – основа государства. И это самое главное», - подытожил Коновалов.

Теги: военный эксперт, иван коновалов, евгений пригожин, чвк вагнер, окопная правда, белгородская область


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