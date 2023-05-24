Семьи погибших в зоне СВО сотрудников МЧС получат 5 миллионов

Президент Владимир Путин подписал указ, который вводит новые выплаты для семей погибших или раненых в зоне специальной военной операции сотрудников МЧС.

Если сотрудник МЧС, выполняя свои обязанности на территории новых регионов России во время спецоперации, погиб, членам его семьи получат (в равных долях) 5 млн руб., а если был ранен, то 3 млн руб.

Указ вступает в силу со дня подписания (сегодняшнего) и распространяется на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.