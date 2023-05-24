В мэрии Нижнего Тагила опровергли слухи о повреждении новогодних украшений при пожаре

В администрации Нижнего Тагила опровергли слухи о возможном повреждении новогодних украшений для города при недавнем пожаре на складе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, от огня пострадала только кровля.

"Есть у нас муниципальное предприятие "Центр организации дорожного движения". Там на ул. Западная складские помещения, где хранится муниципальное имущество, загорелась кровля. Имущество муниципальное не пострадало. Кровля была из рубероида, потому был такой густой дым. Ее часть сгорела, имущественного ущерба нет", - пояснили в мэрии.

Там также добавили, что причины возгорания сейчас выясняют ответственные за расследования лица.

Напомним, пожар произошел вечером 23 мая. По данным МЧС, огонь успел распространиться на 350 кв.м. В тушении были задействованы 16 человек личного состава и 4 единицы техники. После этого в социальных сетях появилась информация, что на складе хранились городские украшения к Новому году, а также то, что при пожаре имущество на складе было повреждено.