Эльвира Набиуллина приехала в Иран в хиджабе – по требованию принимающей стороны

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Иране переговоры с коллегой Мохаммедрезой Фарзином. Речь шла о расширении сотрудничества между странами и, в частности, о переходе на расчеты в национальных валютах.

Внимание российских журналистов привлек внешний вид Набиуллиной: на переговоры в мусульманскую страну она приехала в хиджабе – как утверждается, в соответствии с требованиями принимающей стороны.

В Иране на протяжении последних лет ужесточаются ограничения в отношении женщин, связанные с религией. Протесты несогласных с ужесточениями были жестоко подавлены.