24 Мая 2023
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Общество За рубежом
Фото: Информационное агентство Исламской Республики Иран

Эльвира Набиуллина приехала в Иран в хиджабе – по требованию принимающей стороны

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Иране переговоры с коллегой Мохаммедрезой Фарзином. Речь шла о расширении сотрудничества между странами и, в частности, о переходе на расчеты в национальных валютах.

Внимание российских журналистов привлек внешний вид Набиуллиной: на переговоры в мусульманскую страну она приехала в хиджабе – как утверждается, в соответствии с требованиями принимающей стороны.

В Иране на протяжении последних лет ужесточаются ограничения в отношении женщин, связанные с религией. Протесты несогласных с ужесточениями были жестоко подавлены.

Эльвира Набиуллина посещает Иран.(2023)|Фото: Информационное агентство Исламской Республики Иран

Теги: эльвира набиуллина, иран, хиджаб


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