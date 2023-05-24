Ямальские нефтяники строят скважины по усовершенствованной технологии

На Новопортовском месторождении в ЯНАО успешно опробован новый подход к строительству скважин. Технология применена впервые в России и имеет высокий потенциал для тиражирования.

Как рассказали Накануне.RU в "Газпромнефть-Ямале", специалисты разработали и внедрили техническое решение, позволяющее ускорить ввод горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта. Благодаря инновации уменьшается общее количество операций и время работы бригады капитального ремонта скважин. В результате полный цикл строительства объекта сокращается на 5%.

Эффект достигается за счет усовершенствованной схемы заканчивания – завершающего этапа строительства скважины.

"Для успешной разработки арктических месторождений требуется новаторский подход ко всем этапам производственного цикла, включая бурение и освоение скважин. Применение собственных разработок и лучших отраслевых практик, оптимизация стандартных процедур позволяют сокращать издержки и повышать эффективность капиталовложений", – прокомментировал технический директор "Газпромнефть-Ямала" Артем Войводяну.

В 2023 году компания планирует использовать технологию на 15 скважинах.