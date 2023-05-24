24 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Более 200 волонтеров будут задействованы на площадке проведения Всероссийского сельского Сабантуя в Астраханской области

Руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин сообщил, что на площадке проведения Всероссийского сельского Сабантуя будут работать более 200 волонтёров-астраханцев.

Часть добровольцев поможет полиции в соблюдении общественного порядка и безопасности, часть – будет работать непосредственно на площадках праздника. Их задача – встреча гостей и координация логистики: они подскажут гостям, где находится тот или иной объект.

всероссийский сельский сабантуй(2023)|Фото: astrobl.ru

Чтобы стать волонтёрами на Всероссийском сельском Сабантуе, ребята прошли конкурсный отбор и специальное обучение.

«Они с нетерпением ждут праздника. Работы будет много, но это их не пугает. Событие, организация которого находится на контроле нашего губернатора, действительно важное и объединяющее мероприятие. Для нашего многонационального региона это особенно важно», – отметил руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин.

виктор нуртазин(2023)|Фото: astrobl.ru

Узнать волонтёров будет легко, на них будут фирменные футболки и кепки. Сопровождают праздник добровольцы от начала и до самого завершения праздника, они приедут на место пораньше и будут встречать гостей.

Теги: волонтеры, всероссийский сельский сабантуй


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