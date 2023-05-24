В Верхней Пышме прошел спортивный праздник с участием самбистов

В Свердловской области продолжаются мероприятия по реализации проекта партии "Единая Россия" – "Za самбо". Под эгидой партпроекта в Верхней Пышме состоялось два ярких мероприятия – спортивный праздник "Самбо и ГТО в ВУЗы и СУЗы" и фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди студентов организаций высшего образования.

Как сообщили Накануне.RU в движении "Zа самбо", фестиваль приурочен к празднованию 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. В Верхнюю Пышму съехались более 300 учащихся высших и средних учебных заведений Свердловской области. На церемонии открытия к участникам фестиваля обратился заместитель губернатора, председатель регионального общественного совета проекта "Za самбо" Валерий Чайников.

"Свердловская область – один из самых спортивных регионов России: каждый второй свердловчанин регулярно занимается спортом и физкультурой. При этом в регионе создана вся необходимая инфраструктура и условия – ежегодно мы строим новые спортивные объекты, проводим значимые спортивные мероприятия, реализуем интересные проекты, способные вовлечь в спорт уральскую молодежь, и федеральный партийный проект "Zа самбо" один из них. Самбо – это, прежде всего, философия жизни, самбо учит внутренней концентрации и самоконтролю, дисциплине и умению преодолевать самого себя. Мы стремимся повысить доступность этого вида спорта, прежде всего для детей и студенческой молодежи. Мы гордимся нашими самбистами, которые достойно представляют наш регион на крупнейших соревнованиях", - подчеркнул он.

"Сегодня прекрасный праздник, который даст вам очень много для саморазвития. Самбо – это интерес и эрудиция, самбо – это честь и достоинство, самбо – это здоровье и безопасность! Через этот вид единоборств воспитывается характер и формируется зрелая, гармоничная личность. Самое главное, чтобы в вашей жизни все эти качества присутствовали. Желаю всем хорошего настроения, показать всем, на что вы способны, и чтобы этот праздник дал вам бодрый заряд энергии и стал шагом к успеху в жизни!", - приветствовала всех участников мероприятия Елена Ломакина, координатор федерального проекта "Самбо в школу" руководитель федерального ресурсного центра инноваций и развития образования "Открытый мир самбо" ОГФСО "Юность России", исполнительный директор Студенческой спортивной лиги самбо.

Главной целью проведения мероприятий в Верхней Пышме стали развитие и популяризация народной борьбы самбо как важной составляющей российской культуры; освоение навыков самозащиты и самостраховки; продвижение комплекса ГТО; укрепление здоровья; сохранение спортивных традиций, повышение мотивации обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального образования региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В Свердловской области самбо занимается более девяти тысяч человек, а в состав сборной России по самбо включено более полусотни спортсменов-уральцев.

"Самбо – это вид спорта, которым уральцам можно гордиться по праву. Здесь в регионе сформирована целая спортивная традиция, начиная с первого чемпиона мира по самбо Александра Федорова и заканчивая целой плеядой выдающихся тренеров и многократных чемпионов страны и мира, которые сегодня выходят на ковер. Помимо развития профессионального спорта, мы видим активное развитие физической культуры: в Свердловской области очень активно сдают нормы ГТО – около 270 тысяч человек приняли участие, около 180 тысяч получили серебряные знаки отличия", - заявил министр физической культуры и спорта области Леонид Рапопорт.

"Самбо для всех нас – элемент национальной самоидентификации, это единственный вид единоборств в мире, в котором официальным языком является русский. Занимайтесь самбо, а мы будем со своей стороны делать все, чтобы у наших детей были все возможности для самореализации. Спасибо вам за то, что вы сегодня здесь, что вы выбираете спорт, сдаете нормы ГТО. Не только родители прививают детям здоровый образ жизни, приводя их в различные секции. По статистике, каждый ребенок, занимающийся спортом, вовлекает в этот процесс еще трех человек, в том числе и взрослых, своих мам и пап", - отметил координатор партийного проекта "Zа самбо" в Свердловской области, депутат Законодательного собрания региона Алексей Свалов.

Спортивный праздник начался во Дворце спорта УГМК с "Зарядки с чемпионом". Здесь собрались представители 17 команд высших и средних учебных заведений региона, чтобы определить лучших по сдаче нормативов ГТО. Студенты прошли все виды испытаний в своей возрастной группе: бег, плавание, отжимания, и многое другое. В комплекс ГТО также включены приемы самбо, что стало особенностью состязаний. Продолжились мероприятия мастер-классами от именитых спортсменов, где ребята могли освоить первые приемы самбо, элементы самостраховки и самозащиты, которые способны защитить от травм во время падения, научить освобождению от захватов и защите от ударов.

В этот же день в Техническом университете УГМК прошла встреча членов общественного совета "Za самбо", руководителей департаментов управления образования и педагогов из муниципалитетов Свердловской области. В повестке дня – лучшие проекты в направлениях "Самбо в школу", "Самбо в ВУЗы", "Самбо в ГТО" и "Адаптивное самбо", реализованные в Свердловской области.

Форум завершился церемонией подписания соглашения о вступлении в "Студенческую спортивную Лигу самбо" четырех ВУЗов региона: Уральского государственного горного университета, Технического университета УГМК, Российского государственного профессионально-педагогического университета и Уральского государственного университета путей сообщения.