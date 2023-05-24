24 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Конкурса не будет. Сады "Атмофеста" в этом году создаст одна компания

В этом году организаторы Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест" решили не устраивать соревнований на лучший сад и отдать организацию всего зеленого пространства одной компании. Об этом журналистам рассказала организатор мероприятия Юлия Сорокина.

По ее словам, будет объявлен тендер, победитель которого сможет разбить временный сад на площади 1905 года. При этом количество мероприятий не уменьшится: планируется порядка 200 событий от театральных представлений до лекций и мастер-классов.

Напомним юбилейный V фестиваль "Атмофест" в Екатеринбурге пройдет с 11 по 20 августа 2023 года. Темой выбрана "Связь времен", которая покажет этапы становления Екатеринбурга. В связи с этим, до июля оргкомитет принимает от горожан сведения о сохранившихся старинных предметах уличного благоустройства. В их число входят советские лавочки с медвежатами или фигурные бетонные чашки. Все эти предметы, с разрешения владельцев, будут отобраны дизайнерами и использованы для создания садов. После организаторы фестиваля вернут все позаимствованное обратно.

Для проведения "Атмофеста" стоянка транспорта на площади 1905 года будет запрещена с 00.00 24 июля до 5.00 1 сентября. Сразу по окончании фестиваля все работы участников будут перемещены в районы города и украсят собой сады и парки.

Теги: Атмофест, фестиваль, сад


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