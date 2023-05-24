Для проведения капитального ремонта в школах Нижневартовска потребуется 250 миллионов рублей

Для выполнения первоочередных мероприятий по капитальному ремонту образовательных учреждений (капитальный ремонт кровель, фасадов, бассейнов, выполнения проектных работ по капитальному ремонту кровли и др.) необходимо 250,9 млн рублей, - такие данные озвучила Светлана Князева, директор департамента образования Нижневартовска на прошедших заседаниях депутатских комиссий.

«В 2023 году на проведение капитального ремонта образовательных учреждений города выделено всего 48,8 млн рублей, из них: на ремонт кровель двух детских садов – 13,2 млн, 4,7 млн на выполнение проектной документации капремонта школы №2 и 7,3 млн рублей на установку хоккейных коробок в школах №2 и 22», - отметила чиновник.

«Хочу обратить внимание на сумму - 48 миллионов рублей при необходимом минимуме на капремонт – 250 миллионов. Нужно изыскивать средства на проведение качественного, полномасштабного ремонта образовательных учреждений. Там учатся дети, это социальные объекты и они должны находиться в достойном состоянии», - отметил депутат Павел Лариков.

«Каждый год оттягиваются сроки даже текущих ремонтов. Такой подход только усугубляет проблему. У нас уже случилась критическая ситуация с детским садом №47, не нужно ждать подобных событий в других образовательных организациях. Нам нужно уже сейчас решать в какие региональные или федеральные программы мы можем войти в следующем году для решения проблемы», - сказал депутат Сергей Землянкин.

Депутаты решили оставить вопрос капитального ремонта образовательных организаций на постоянном контроле комитета и вернуться к нему на следующих заседаниях.