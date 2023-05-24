Лишиться депутатского мандата можно за полугодовое отсутствие на заседаниях. Дума Нижневартовска принимает изменения в Устав города

24 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Где деньги на тушение пожаров?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Лишиться депутатского мандата можно за полугодовое отсутствие на заседаниях. Дума Нижневартовска принимает изменения в Устав города

«Полномочия депутата Думы города прекращаются досрочно решением Думы города в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Думы города в течение шести месяцев подряд», - таким пунктом будет дополнен Устав города Нижневартовска на ближайшем заседании Думы 26 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

депутаты думы нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Внесение изменений в статью 23 Устава города обусловлено изменениями в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно данным изменениям вводится новое основание для досрочного прекращения полномочий депутата Думы города Нижневартовска, а именно отсутствие без уважительных причин на всех заседаниях Думы города в течение шести месяцев подряд», - пояснил Александр Крутовцов, начальник юридического управления администрации города.

Особых обсуждений этот вопрос у народных избранников не вызвал.

«На мой взгляд очень правильная поправка в федеральном законодательстве и Уставе города. Если депутат не исполняет свои обязанности, то возникает вопрос – для чего он шел в представительный орган власти», - отметил Алексей Сатинов, председатель Думы Нижневартовска.

сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Как нам пояснили в аппарате городской Думы, среди народных избранников Нижневартовска злостных прогульщиков нет, - «Конечно, бывает, что кто-то из депутатов не может присутствовать на заседании по болезни, или находится в служебной командировке. Но это уважительные причины и депутаты всегда оставляют доверенность на голосование».

На заседаниях депутатских комиссий за внесение изменений проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на заседании городской Думы в пятницу.

Теги: депутаты думы нижневартовска, устав города,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети