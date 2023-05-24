Лишиться депутатского мандата можно за полугодовое отсутствие на заседаниях. Дума Нижневартовска принимает изменения в Устав города

«Полномочия депутата Думы города прекращаются досрочно решением Думы города в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Думы города в течение шести месяцев подряд», - таким пунктом будет дополнен Устав города Нижневартовска на ближайшем заседании Думы 26 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

«Внесение изменений в статью 23 Устава города обусловлено изменениями в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно данным изменениям вводится новое основание для досрочного прекращения полномочий депутата Думы города Нижневартовска, а именно отсутствие без уважительных причин на всех заседаниях Думы города в течение шести месяцев подряд», - пояснил Александр Крутовцов, начальник юридического управления администрации города.

Особых обсуждений этот вопрос у народных избранников не вызвал.

«На мой взгляд очень правильная поправка в федеральном законодательстве и Уставе города. Если депутат не исполняет свои обязанности, то возникает вопрос – для чего он шел в представительный орган власти», - отметил Алексей Сатинов, председатель Думы Нижневартовска.

Как нам пояснили в аппарате городской Думы, среди народных избранников Нижневартовска злостных прогульщиков нет, - «Конечно, бывает, что кто-то из депутатов не может присутствовать на заседании по болезни, или находится в служебной командировке. Но это уважительные причины и депутаты всегда оставляют доверенность на голосование».

На заседаниях депутатских комиссий за внесение изменений проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на заседании городской Думы в пятницу.